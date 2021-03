As moratórias têm sido uma lufada de ar fresco para muitas famílias e empresas que, devido aos prejuízos da pandemia, podem deixar de pagar temporariamente as respetivas prestações dos empréstimos contraídos. No entanto, com o passar do tempo, são muitas as moratórias que veem o seu prazo chegar ao fim, o que pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Aliás, a prorrogação das moratórias tem vindo a ser pedida por responsáveis dos vários setores afetados pela pandemia.

É que o fim deste apoio pode vir a ser um problema. Ainda esta segunda-feira, o presidente da comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD) avançou que o fim deste apoio vai representar “um grande desafio” para as empresas que estão em maiores dificuldades financeiras. Na opinião de Paulo Macedo, devem ser criados apoios para os setores mais afetados pela pandemia de covid-19.

“As moratórias vão ser um desafio grande, designadamente para as empresas que não têm cash flow”, disse o responsável na conferência “As mulheres e o emprego: desta vez um debate com homens e mulheres”, promovido pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

No entanto, a banca já tinha afastado uma catástrofe com o fim de moratórias privadas este mês. “Temos feito um acompanhamento muitíssimo de perto das moratórias. Mais de 98% dos clientes com moratória não pioraram a sua situação financeira e, por isso, não antevemos, para já, um problema significativo”, disse João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI.

Já Miguel Maya, presidente executivo do BCP, chegou a dizer que só se podem “retirar os apoios à economia quando a economia voltar a alguma normalidade”, avançou em entrevista ao Eco e à TVI24. “Porque é que estamos preocupados em sair do processo da moratória quando devíamos estar todos focados em resolver o problema da pandemia?”, questionou.

Ao i, o porta-voz da Expense Reduction Analysts, João Costa lembra que as empresas que estão a beneficiar da moratória pública desde o ano passado e que a partir de 1 de abril “terão de retomar o pagamento dos juros sobre os empréstimos contraídos”, acrescentando que estão, claro, de fora as empresas dos setores mais afetados pela pandemia como os transportes, turismo ou cultura.

Mas, no caso de entidades que aderiram à moratória antes de 30 de setembro do ano passado e que não fazem parte desta exceção, “a entrega de prestações de capital em dívida mantém-se suspensa, mas terão de começar a pagar juros”.

