O Benfica venceu, esta segunda-feira, o Belenenses SAD por 3-0, num jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol e aproxima-se do terceiro lugar. É a primeira vez em mais de dois meses que os 'encarnados' vencem fora de casa.

A primeira parte do jogo, disputado no estádio do Jamor, terminou sem golos. Mas nos primeiros 15 minutos da segunda parte tudo mudou.

Seferovic fez um bis, com golos aos 55 e 58 minutos, e, aos 65, Lucas Veríssimo estreou-se a marcar pelo Benfica. E assim, em menos de 10 minutos, a vitória ficou praticamente garantida para as 'águias'.

Com o resultado desta segunda-feira, o Benfica mantém-se no quarto lugar da I Liga, com 45 pontos, menos um do que o Sporting de Braga – que ainda irá jogar com o Vitória de Guimarães – e menos dois do que o FC Porto.