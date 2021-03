Numa estratégia de responsabilidade social, promoção do bem-estar e do desenvolvimento socioeconómico, o MEO, marca de segmento consumo da Altice Portugal, através do seu programa de benefícios MEOS, assinala a doação de 65.912 euros a nove instituições sociais: AMI, ANEFA, Associação Mulheres Contra Violência, Instituto Apoio à Criança, Lar Marista de Ermesinde, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Linha SOS Voz Amiga, Refúgio Aboim Ascensão e UNICEF.

Apesar do impacto sentido no ano de 2020, provocado pelo aparecimento da pandemia da covid-19, a solidariedade e o empenho dos clientes MEO foi mais além ao doarem os seus MEOS, programa de pontos do MEO, a quem mais precisa.

O programa de benefícios do MEO permite que todos os euros gastos no MEO gerem MEOS, que ficam disponíveis por serem trocados por um conjunto alargado de produtos, serviços, experiências e, ainda, por donativos a reverter a favor de causas de responsabilidade social.

A doação deste valor vem assim provar que os clientes MEO, no ano de 2020, foram mais solidários que nunca, tendo a oportunidade de trocar os seus MEOS por uma vasta lista de equipamentos e experiências, e preferiram fazê-lo doando euros às instituições parceiras.

Esta iniciativa vem, uma vez mais, demonstrar que o MEO é uma marca de causas cuja inovação está, sobretudo, ao serviço das pessoas e em que o que mais importa continua a ser o lado humano.

Entre 2005 e 2020, os clientes MEO doaram 1 milhão e 557 mil euros a instituições sociais através do programa MEOS, dando provas irrefutáveis de que o percurso que a Altice Portugal tem vindo a construir através das suas marcas, enquanto empresa socialmente responsável, é o caminho a seguir.

Para Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, «as circunstâncias atuais impõem um sentido de responsabilidade social acrescido e o programa MEOS, com o valor angariado do ano de 2020, é a prova disso». Desde 2005 que a empresa está ao lado de instituições e, Alexandre Fonseca não tem dúvidas que «o sucesso desta iniciativa tem-se vindo a traduzir graças ao empenho, solidariedade e da vontade de fazer mais e melhor de todos os nossos clientes».

Já João Epifânio, CSO B2C da Altice Portugal agradece a todos os clientes membros do programa MEOS «por estarem ao lado da Altice Portugal e do MEO nesta missão de responsabilidade social». O responsável lembra que desde 2005 que o número de instituições tem vindo a aumentar, «traduzindo-se numa clara confiança na marca MEO e naquilo que esta iniciativa traduz». «Agora, mais do que nunca, é importante nos mantermos ao lado de quem mais precisa bem como continuar a lutar em prol de uma sociedade mais inclusiva e mais justa», conclui.