Sporting e Casa Pia andavam de candeias às avessas. E já havia tempo. Os motivos era confusos e, à boa moda portuguesa, tinham sido elevados ao quadrado por palavras infelizes proferidas por dirigentes de um e de outro lado. Finalmente, ao fim de três anos de tranquibérnias, as duas presidências decidiram pôr uma pedra sobre o assunto. E nada melhor do que uma jogatana de futebol, na altura chamadas de amigáveis mas que que atraíam tanta gente como se fossem jogos a valer.

Curiosamente, esse Casa Pia-Sporting de 6 de novembro de 1927 ficou para a história de forma indelével e nada teve que ver com o resultado tranquilo da vitória leonina por 5-2. Pela primeira vez, os leões entraram em campo com camisolas às riscas horizontais verdes e brancas, contrariando o equipamento habitual que era ou branco ou cortado a meio, metade branca, metade verde, que ainda hoje é utilizado com frequência e ganhou o nome de equipamento Stromp em homenagem ao antigo jogador leonino que foi peça por demais importante na consolidação do clube.

Claro que, ao ver os jogadores do Sporting com a nova farpela, o público estranhou.

