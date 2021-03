As bandeiras do PCP. Uma provocação desnecessária

Ao festejar o centenário, o partido decidiu inundar o país com as suas bandeiras, onde a foice e o martelo são a imagem de marca.

O Partido Comunista Português não deixa ninguém indiferente. Uns amam-no como se fosse uma religião, outros detestam-no, lembrando as atrocidades cometidas na antiga União Soviética ou o que se passa na Coreia do Norte, entre tantos outros exemplos onde a democracia fica à porta. Há ainda aqueles que, não sendo comunistas, não esquecem o passado do PCP na luta contra a ditadura. Ao festejar o centenário, o partido decidiu inundar o país com as suas bandeiras, onde a foice e o martelo são a imagem de marca. Ver a Avenida da Liberdade, o Marquês de Pombal, em Lisboa, e os Aliados, no Porto, engalanadas com as bandeiras do PCP provocou um pequeno terramoto na sociedade portuguesa. As redes sociais encheram-se de comentários, uns a favor, outros a arrasar as câmaras que permitiram tal festa da bandeira. Estranhamente, ou não, o presidente da Câmara de Gondomar manifestou-se contra o exagero de bandeiras, ficando eu sem saber se as mesmas foram colocadas sem autorização: “Felizmente, os Gondomarenses sabem que Gondomar não é a Coreia”, escreveu o autarca Marco Martins. Outros falaram nos traumas que adquiriram pelas ditaduras comunistas e de como ficaram chocados pelo cenário das bandeiras. Claro está que também não faltaram testemunhos de antigos presos pela ditadura de Salazar e que se regozijam com o centenário do PCP.

