Muitos jovens ambicionam ter uma carreira promissora no mundo da moda, sonhando com sessões fotográficas, desfiles em passerelles, entrevistas, capas de revista e tudo aquilo que é associado à fama de um modelo. No entanto, há quem se aproveite, no meio virtual, da ingenuidade e da paixão demonstradas por quem desconhece este universo. Os indivíduos interpretam o papel de scouters – termo anglo-saxónico que descreve as pessoas responsáveis por descobrir novos talentos – e têm as mais variadas intenções, desde a extorsão, passando pelo tráfico de seres humanos ou a obtenção de conteúdo de cariz erótico.

Antigamente, estes indivíduos abordavam possíveis vítimas na rua, num centro comercial ou num local em que a interação não parecesse dúbia. De modo habitual, quando a pessoa em questão chegava à primeira entrevista, numa agência, entendia que as promessas de uma vida glamorosa haviam sido feitas a outras dezenas. Assim, quando chegava a sua vez, a ou o aspirante a modelo apercebia-se de que, ao invés de estar numa entrevista de emprego, ser-lhe-iam vendidas aulas de atuação, um screen test – método utilizado para determinar se um ator ou uma é ideal para atuar num filme ou desempenhar um papel específico, sendo que o ou a artista geralmente tem um guião e é encorajado a atuar em frente a uma câmara – ou um book fotográfico. Hoje em dia, com o desenvolvimento das novas tecnologias, um falso agente entra em contacto facilmente com jovens aspirantes a modelos através das redes sociais.

