A Guarda Nacional Republicana (GNR), a partir desta segunda-feira, e até ao dia 14 de março, realiza “uma operação de fiscalização intensiva de veículos pesados, orientando as ações para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifique um maior volume de tráfego deste tipo de veículos”, é possível ler no comunicado.

Com os objetivos primordiais de promover a segurança rodoviária e diminuir o risco de ocorrência de acidentes de viação, serão “empenhadas as subunidades de trânsito dos Comandos Territoriais do Continente e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), na realização de ações coordenadas de fiscalização de veículos pesados”.

Recorde-se que, nos anos de 2019 e 2020, a GNR registou 11.159 acidentes envolvendo veículos pesados, dos quais resultaram 14 vítimas mortais e 36 feridos graves, entre condutores e passageiros.

Assim, a GNR junta-se aos Serviços Europeus de Inspeção de Transportes, membros da Euro Contrôle Route (ECR), que irão levar a cabo ações de controlo de veículos pesados, durante esta semana.