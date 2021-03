A candidatura de André Ventura ganhou com 97,3% dos votos entrados em urna, sendo eleito presidente do Chega e escolhendo a sua direção na 3.ª Convenção Nacional do partido.

O candidato único, agora reeleito, no discurso de vitória, assinalou que “o partido terá agora quatro anos pela frente para poder gerir, não só o seu crescimento exponencial, incomparável na história portuguesa, como também o seu trabalho em vários atos eleitorais, nomeadamente as eleições autárquicas e legislativa".

"Assumir que queremos lutar pelo Governo de Portugal é uma questão de coerência com aquilo que defendemos para este país", referiu.

