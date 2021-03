A Áustria suspendeu a administração de vacinas contra a covid-19 de um lote da farmacêutica AstraZeneca. A decisão surge por precaução, indica a autoridade de saúde austríaca, após uma pessoa ter morrido e outra ter ficado doente depois de terem sido vacinadas com aquele lote específico.

"A agência federal de Segurança e Saúde (BASG) recebeu dois registos com conexão temporal com uma vacinação do mesmo lote da vacina da AstraZeneca, na região de saúde de Zwettl", lê-se num comunicado publicado no site oficial.

Uma mulher de 49 anos morreu devido a problemas graves no âmbito da coagulação sanguínea, e outra, de 35 anos, desenvolveu uma embolia pulmonar. "Neste momento, não há evidência de uma relação causal com a vacinação", indicou a mesma agência.