A Polícia de Segurança Pública (PSP) terminou, esta madrugada, com "uma festa ilegal", que juntou 67 pessoas num espaço fechado, em Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, a PSP explica que foi alertada para "uma festa ilegal", divulgada nas redes sociais, a decorrer num espaço fechado na praceta Salvador Caetano. Foram elabadorados 67 autos por contraordenação "por inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário (no âmbito das medidas de controlo da pandemia da doença covid-19)" e um auto "no âmbito da legislação que regula a realização de eventos (no âmbito das medidas de controlo da pandemia da doença covid-19), ao proprietário do espaço.

Foram ainda efetuadas duas detenções: uma por posse de arma proibida e outra por condução sob o efeito do álcool.

À agência Lusa, fonte da PSP afirma que os 67 participantes "eram todos adultos" e que "tentaram escapar através de uma janela/porta, por uma artéria lateral" à praceta, quando se aperceberam da presença das autoridades.