Os Black Mamba venceram este sábado a 55.ª edição do Festival da Canção, com o tema “Love Is On My Side”. É a primeira vez que um tema cantado em inglês ganha o festival.

A banda, que conta já com mais de 10 anos de carreira, irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que este ano se irá realizar em Roterdão, nos Países Baixos.

The Black Mamba entraram no certame após o vocalista Tatanka ser convidado pela RTP para fazer parte no painel de intérpretes. Na final de sábado, receberam 20 pontos – 10 do júri e 10 do público – e empataram com Carolina Deslandes – 12 do júri e 8 do público. No entanto, as regras do concurso ditam que, em caso de empate, ganha quem mais pontos do público acumulou.

Os Black Mamba ficaram assim à frente de Carolina Deslandes, Neev, Joana Alegre, Eu.clides, Pedro Gonçalves, Valéria, Karetus com Romeu Bairos, Fábia Maia e Sara Afonso.

A 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção realiza-se nos dias 18, 20 e 22 de maio, em Roterdão, nos Países Baixos, depois de o holandês Duncan Laurence vencer a edição de 2019, com o tema "Arcade". Em 2020, o certame foi cancelado devido à pandemia de covid-19.