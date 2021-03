Sempre a subir no Barómetro da Eurosondagem para o Nascer do SOL desde as legislativas de 2019 (e já soma +5,8% na intenção de voto dos portugueses do que os obtidos nas urnas há cerca de ano e meio), o Chega reforça a condição de terceira força política nacional, aumento para 0,5% a sua vantagem sobre o BE.

O partido de André Ventura ultrapassou o de Catarina Martins no Barómetro de fevereiro – primeira sondagem após as Presidenciais que ditaram a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa.

Também a subir na intenção de voto dos portugueses, o partido no Governo aumenta a vantagem sobre o principal partido da Oposição. O PS de António Costa, com 39,5%, fica mesmo à beira da maioria absoluta, enquanto o PSD de Rui Rio continua abaixo da casa dos 30% (28,2%).

No momento em que assinala 100 anos de história, o PCP fica aquém dos 5% (4,5%), ainda assim quase o dobro do PAN, que lidera a lista dos pequenos partidos, com 2,5%.

O CDS_de Francisco Rodrigues dos Santos está agora com inexpressivos 2,2%, com a consolação de ainda estar à frente da Iniciativa Liberal de Cotrim Figueiredo (2,1%).

Entretanto, o Barómetro regista uma subida generalizada na popularidade dos líderes, a começar pelo Presidente Marcelo, cuja decisão de enviar o diploma de regulamentação da Eutanásia para o Tribunal Constitucional é aplaudida por uma esmagadora maioria (73%).

Saliente-se ainda que dois em cada três portugueses (67%) criticam a aprovação pela AR das alterações à lei eleitoral que prejudicam as candidaturas independentes.

Acha que Marcelo fez bem ao enviar a questão da Eutanásia para o Tribunal Constitucional?

Sim – 73,2%

Não – 15,8%

Não sabe/Não responde – 11%

Acha que o Presidente da República faz bem em ouvir previamente Partidos e Parceiros Sociais antes de renovar o estado de emergência?

Sim – 69,0%

Não – 10,1%

Não sabe/Não responde – 20,9%

Acha bem que a Assembleia da República, tenha feito uma Lei que prejudica as candidaturas independentes às Autarquias?

Sim – 17,3%

Não – 66,6%

Não sabe/Não responde – 16,1%

Como vê a atuação do Presidente da República?

+70%

Como votaria se as eleições legislativas fossem hoje?

PS - 39,5% (+0,2%)

PSD - 28,2% (-1,0%)

Chega - 7,5% (+0,2%)

BE - 7,0% (+0,1%)

CDU - 4,5% (-0,3%)

PAN - 2,5% (+0,3%)

CDS - 2,2% (-0,3%)

I. liberal - 2,1% (-0,9%)

Como vê a atuação dos líderes políticos?

António Costa - +44,4%

Rui Rio - +22%

Jerónimo de Sousa - +4,5%

André Ventura - +3,6%

Catarina Martins - 2,5%

Francisco R. Santos - +2,0%

Cotrim Figueiredo - -7,7%

André Silva - -9,6%

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal Nascer do SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu e Oeiras Actual (C.M.Oeiras) de 1 a 4 de Março de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1162 tentativas de entrevistas e, destas, 152 (13,1%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1010 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,08%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.Lisboa, 5 de março de 2021.