Desde o início das manifestações contra o golpe militar, a 1 de fevereiro, que deteve parte do Governo, incluindo a líder de facto Aung San Suu Kyi e o Presidente do país, esta foi a semana mais violenta e mortal dos conflitos no Myanmar. Na quarta-feira foi registada a morte de pelo menos 38 manifestantes depois da intervenção das forças de segurança.

Estes dados, recolhidos da imprensa local e publicações no Facebook, foram compilados por um profissional das tecnologias de informação em Rangum, que não revelou a sua identidade por medo de represálias da junta militar. Incluem os nomes das vítimas, idades, local de nascimento e onde e como foram mortas.

As autoridades birmanesas reprimiram os protestos com balas reais, de borracha, gás lacrimogéneo, e granadas de choque. No entanto, quando a situação acalmou, os manifestantes voltaram às ruas para prosseguir o protesto.

Condenação internacional

Diversas instituições internacionais condenaram a violência dos militares de Myanmar, e o enviado especial da ONU neste país, Thomas Andrews, pediu na quinta-feira ao Conselho de Segurança o estabelecimento de um «embargo global de armas» ao país, assim como «sanções económicas direcionadas ao exército de Myanmar», para travar as suas fontes de rendimento.

O enviado especial da ONU também recomenda que se direcione o caso de Myanmar para o Tribunal Penal Internacional, para investigar «os crimes atrozes que foram cometidos, incluindo genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade» e exorta toda a comunidade internacional a «recusar-se a reconhecer a junta militar como o Governo legítimo que representa o povo».

Os EUA também reagiram à violência policial, por meio do porta-voz do secretário de Estado, Ned Price, que disse estar «chocado ao ver a horrível violência perpetrada contra a população de Myanmar devido aos seus apelos pacíficos pela restauração do Governo civi».

Os ministros dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, Indonésia, Malásia e Singapura, reunidos por videoconferência durante uma sessão informal da Associação das Nações do Sudeste Asiático, condenaram na terça-feira o uso de força letal pelas autoridades birmanesas para reprimir o movimento pacífico de oposição.

No total, já morreram cerca de 60 manifestantes que exigem que o exército, que governou o país com punho de ferro continuamente entre 1962 e 2011, permita o retorno à democracia e reconheça o resultado das eleições de novembro passado, vencidas pela Liga Nacional para a Democracia, partido da líder Aung San Suu Kyi.