O empresário e ex-presidente do Boavista João Loureiro chegou, esta sexta-feira à tarde, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, vindo do Brasil, onde estava há várias semanas, após a apreensão de meia tonelada de cocaína no jato privado em que estava previsto viajar para regressar a Portugal.

Em declarações aos jornalistas, garantiu estar "muito feliz" por estar de regresso ao seu país e à sua cidade, acrescentou, no entanto, estar "muito cansado" porque "praticamente" não dormiu por estar "há mais de 24 horas em viagem" depois de umas semanas "muito difíceis".

Sobre o caso do avião onde foi descoberta droga, João Loureiro remeteu mais explicações para depois, "no momento certo".

Recorde-se que o ex-dirigente desportivo viajou para Portugal, depois de ter sido ouvido pelas autoridades brasileiras no caso do jato privado que transportava mais de 500 quilos de cocaína.