A GNR deteve em Amarante um homem, de 40 anos, suspeito de violência doméstica, contra os seus pais.

O detido já foi ouvido em tribunal, na quinta-feira, e vai aguardar julgamento controlado por pulseira eletrónica, está também impedido de se aproximar das vítimas.

"O suspeito, após o fim do relacionamento com a sua ex-companheira, passou a residir com os seus pais, de 60 e 65 anos, há cerca de um ano, responsabilizando os mesmos pelo fim do seu relacionamento", lê-se no comunicado da GNR.

O homem ameaçava de morte os pais, além de causar danos patrimoniais, “partindo diversos objetos, chegando a arremessar copos contra a sua mãe, tendo-lhe causado uma fratura no pé direito", informou ainda aquela autoridade, acrescentando que também atingiu a cabeça do pai, em duas ocasiões, com pedaços de madeira, causando-lhe ferimentos, pai e mãe tiveram de receber tratamento numa unidade hospitalar.