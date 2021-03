O Papa Francisco já aterrou no Iraque, naquela que tem sido considerada a viagem mais perigosa em todo o pontificado. Contra tudo e contra todos, o sumo-pontífice não abdicou de avançar com a primeira visita Papal ao país e, esta sexta-feira, aterrou no Aeroporto de Bagdad pelas 14h00 locais, 11h00 em Portugal Continental, tal como estava previsto.

À chegada ao aeroporto, Francisco, de 84 anos, foi recebido pelo primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Kazemi, e por duas crianças em trajes tradicionais, que lhe ofereceram flores.

