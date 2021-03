A GNR identificou, no dia 3 de março, uma mulher, de 35 anos, por abandono e maus-tratos a animais de companhia, na localidade de Óis da Ribeira, no concelho de Águeda.

Em comunicado, esta sexta-feira, a força de segurança explica que na sequência de uma denúncia que dava conta do abandono de animais de companhia numa moradia, os militares “deslocaram-se ao local e verificaram que no interior da residência se encontrava um cão com sinais claros de subnutrição”.

A suspeita foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.

O cão foi resgatado e transportado para o canil municipal para monitorização e recuperação do seu estado de saúde. A ação contou com a colaboração dos serviços veterinários da Câmara Municipal de Águeda.

A GNR recorda que a prática de abandono de animais de companhia constitui um crime punível com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.