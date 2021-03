É oficial. A Fórmula 1 vai regressar ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O anúncio foi oficializado na manhã desta sexta-feira, confirmando-se que o Grande Prémio de Portugal vai realizar-se entre os dias 30 de abril e 2 de maio.

De realçar que o campeonato de Fórmula 1 arranca no Bahrein no dia 28 de março, seguindo para Imola no dia 18 de abril.

Recorde-se que, em 2020, a Fórmula 1 voltou a Portugal passados 24 anos, naquela que foi a 17ª vez no país e a primeira vez no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O britânico Lewis Hamilton ganhou o Grande Prémio de Portugal, o segundo mais visto de 2020, e tornou-se no piloto com mais vitórias na Fórmula 1.