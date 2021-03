A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois suspeitos do homicídio de Lucas Miranda, de 15 anos, cujo corpo foi encontrado num poço em Palmela, distrito de Setúbal, no passado mês de fevereiro.

Os suspeitos têm 16 e 17 anos e residiam na mesma instituição de acolhimento que a vítima.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, identificou, localizou e deteve dois jovens, de 16 e 17 anos de idade, por sobre ele recaírem fortes indícios da prática de crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Os factos terão sido praticados no dia 15 de outubro do ano passado, num terreno abandonado, contíguo às instalações da instituição onde os dois detidos e a vítima, se encontravam institucionalizados", revela a autoridade, em comunicado, esta sexta-feira.

Recorde-se que Lucas estava desaparecido há quatro meses. O corpo foi encontrado num poço, enrolado num lençol branco, em avançado estado de decomposição, depois de uma denúncia feita pelo pai de um rapaz que estava na mesma instituição de Lucas.

Antes de ser institucionalizado, Lucas Miranda vivia com a mãe adotiva, mas com o confinamento obrigatório em março de 2020, tornou-se violento devido a uma doença psiquiátrica diagnosticada, pelo que foi entregue à instituição, depois de a mãe, que seria alvo de agressões constantes, pedir ajuda à CPCJ.

"Tanto os arguidos como a vítima já se tinham ausentado, injustificadamente e por diversas vezes, da instituição, o que fez pressupor que o desaparecimento da mesma se tivesse devido a mais uma das suas fugas. Após o homicídio, o cadáver foi arremessado para o interior de um poço seco localizado nas imediações, sendo ocultado com terra, pelo que só foi localizado no passado dia 16 de fevereiro", refere a PJ.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual serão sujeitos às medidas de coação processual adequadas.

