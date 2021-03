À meia-noite e vinte do dia 25 de Abril de 1974, quando ‘Grândola Vila Morena’ passou na Rádio Renascença para dar o sinal para o início da revolução dos cravos, João Afonso dos Santos, o irmão do compositor José Afonso, encontrava-se a 11 mil quilómetros de distância, na cidade da Beira, no centro de Moçambique. Logo na manhã desse dia, ao chegar ao Café Luso, soube do que se passara em Lisboa, embora as coisas não fossem ainda muito claras. “As pessoas estavam animadas, era a ditadura que tinha ido ao ar”, mas ao mesmo tempo havia o receio de que fosse um golpe da “direita da direita”.

Nascido em Aveiro, o mais velho de três irmãos, João Afonso dos Santos passou a infância com a família em África, primeiro em Angola, depois em Moçambique. Em 1939, o pai, que era juiz, foi mandado para Timor, e João foi com o irmão viver para casa de uma tia muito católica em Coimbra, cidade onde se licenciou em Direito. Deixou registo desses tempos no seu primeiro volume de memórias, O Último dos Colonos – Entre um e Outro Mar (ed. Sextante).

O segundo volume, agora publicado – O Último dos Colonos – Até ao Cair da Folha – relata o regresso a Moçambique já como advogado, e casado, em 1955 e as duas décadas que ali passou, até ao regresso definitivo a Portugal em 1975.

Em conversa com o i, João Afonso dos Santos recorda a infância e juventude em Coimbra, a vida em África e a relação com o seu irmão célebre.

Quando começou a sentir necessidade de passar as suas memórias para o papel?

Sempre tive o intuito vago de escrever sobre a minha família em Timor, no período durante a [Segunda] Guerra, e a separação da família. Tudo isso faz parte do primeiro volume. Depois naturalmente escrevi o segundo volume sobre a minha idade adulta – ou melhor, sobre a primeira fase da minha idade adulta, porque agora estou na fase muito adulta [sorri]. Esse intuito já era um bocado antigo, mas só se concretizou agora, por razões difíceis de dizer…

Só agora teve disponibilidade?

Já antes tinha alguma disponibilidade mas puxava-me a pena para outras coisas que estão para aí um bocado sepultadas, no meio dos papéis.

A certa altura faz uma referência à madalena do Proust [no romance em Busca do Tempo Perdido, ao levar à boca o bolo molhado em chá, o escritor é transportado como que por magia para a sua infância]. Há uma tentativa de agarrar alguma coisa que é fugidia?

São impressões que ficam na memória de tempos muito recuados, da minha escola primária em Angola por exemplo. E às vezes servia-me do artifício do Proust – ele fala na madelena embebida no chá, eu falo na maçaroca que às vezes comia aqui para ver se me transportava para o Bié.

E resultou? Houve momentos em que se sentiu transportado para a infância?

Sim. Pequenos farrapos de memórias, aquelas impressões que as crianças guardam, que as chocam. Foi o que sucedeu comigo. Tenho impressões da primeira infância em Angola. Neste segundo volume são já de natureza diferente, mais conscientes, mais estruturadas, não são tão distantes.

Essas memórias da primeira infância são idílicas, aqueles momentos que depois tendemos a idealizar quando chegamos à idade adulta?

As memórias são sempre o presente projetado no passado, e não ao contrário, portanto há sempre uma idealização, e eu não escondo isso. São coisas um bocado soltas, como que adivinhadas na bruma do passado.

Portugueses que nasceram e cresceram em África falam bastante da vastidão dos espaços, da liberdade que as crianças tinham de brincar na natureza, das praias e até de contacto às vezes com animais mais ou menos exóticos – escorpiões, macacos… Essa proximidade com a natureza era uma marca da vida em África na altura?

Sim. No primeiro volume faço umas referências gerais a isso, mas evito esses postais da bicheza selvagem, etc. Faço mais referências às emoções perante os bichos que a gente não os via, sugeridos pelo tio Augusto, que nos fazia ver os leões atrás da moita sem eles lá estarem. Evito esses clichés, que ficarão melhor num filme sobre África do que num livro de um tipo da minha idade e com a suposta lucidez por trás disso.

A família andou por vários sítios. Estiveram em Novo Redondo, em Silva Porto, depois vinham a Portugal…

Viemos a Portugal na altura da guerra de Espanha [1936-1939]. Recordo perfeitamente que estava em Belmonte, terriola onde um tio meu era notário e onde passámos algum tempo, na altura da entrada das tropas franquistas em Bilbau. Nunca mais me esqueci disso. Esse meu tio era um fervoroso nacionalista e acompanhava as tropas através do olho luminoso da telefonia, aquele olhinho opalino – ele ficava a olhar para aquilo como se realmente visse as tropas, o Franco, etc.

E isso despertou em si alguma consciência política?

Não, não, éramos pequenos. Gostávamos muito desse tio por outras razões, porque era alegre e punha-nos a cantar canções do folclore rural.

