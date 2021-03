A pandemia veio pôr o país a trabalhar a meio gás. E, se há atividades que continuam a funcionar, há outras que foram obrigadas a encerrar as portas. A juntar a isso há contratos que estavam prestes a terminar e não foram renovados. O i quis saber junto de diferentes profissionais como estão a viver esta segunda fase de confinamento e quais as consequências não só para a sua vida pessoal, mas também profissional. E se há atividades que estão abertas, como é o caso dos consultórios dentários e os hotéis – que podem sofrer por falta de clientes – outras, nomeadamente cabeleireiros e restauração, nem isso.

Ao i, a dentista Sandra Nunes admite que a “medicina dentária é uma das áreas da saúde que tem sentido bastante as consequências desta pandemia”. Apesar de ter atualmente autorização para ter portas abertas, vê-se a braços agora com “um investimento ainda maior, do que já é habitual, em sistemas de proteção e equipamentos de proteção individual do que aqueles que já usualmente utilizava”. E admite que os clientes têm receio de ir ao consultório, pondo a saúde oral em segundo plano.

Também Tânia Correia Martins não viu a sua atividade fechada, mas por estar a trabalhar no setor do turismo foi “empurrada” para uma situação de layoff – que, mais tarde, deu lugar ao desemprego. A falta de turistas falou mais alto e agora tem de ajudar o irmão, que está na mesma situação. Ambos esperam por melhores dias.

Já Manuel Almoster, depois de ter visto o seu contrato ser rescindido no primeiro confinamento, conseguiu encontrar um novo emprego na sua área de atividade, a restauração. Encontra-se atualmente em layoff. A esperança é a última a morrer, mas atualmente vive com menos do que o salário mínimo e conta com a ajuda de familiares.

O mesmo cenário de rescisão de contrato foi vivido por Patrícia Rodrigues. A trabalhar num lar de idosos há dois anos, com a função de animadora sociocultural, viu o seu contrato a terminar. Mas não quis baixar os braços e lançou um projeto, juntamente com mais dois pessoas, que pretende desenvolver e a divulgar materiais e jogos de estimulação/treino cognitivo para população idosa.

Também Pedro Pinto e Fábio Mendes viram-se a braços com um negócio quase acabado de arrancar e que foi obrigado a fechar as portas: um ginásio. Assistiram a uma quebra abrupta do número de clientes, o afetou gravemente a faturação.

A história repete-se com Filomena Barroso que, depois de ter visto fechada a sua atividade durante mais de dois meses no início do ano passado, acabou por abrir para voltar a fechar as portas. “Deprimida, apreensiva e com medo de não conseguir fazer dinheiro para as despesas” é assim que a cabeleireira vê a sua atual situação.

Já Mariana Ferreira, após ter saído da TAP, apostou no babysitting, uma atividade a que se dedica desde os tempos da faculdade: “Os pais estão em teletrabalho com filhos pequenos em casa e conciliar tudo sozinhos é quase impossível”. Uma solução que poderá ganhar maior relevo nos dias de hoje.

Uma realidade diferente tem Albina Marques Pinto. Investiu num centro de estudos e continua a lutar por “manter o sonho de pé”.

Por seu lado, Anabela Fonseca promete arregaçar as mangas. Responsável por uma agência de viagens, acena com novidades. “Vamos passar a disponibilizar produtos que são, acima de tudo, fins de semana ao ar livre com uma vertente desportiva como as caminhadas, a canoagem ou os passeios de balão”, avança ao i.

Numa situação mais delicada estão Tânia e Miguel Correia Martins, há dez anos à frente do Atelier da Cortiça. Com quatro filhos para sustentar, contam apenas com o apoio dos sogros e esperam por melhores dias.

Sandra Nunes. “A medicina dentária em tempo de pandemia”

Vivemos momentos muito difíceis que exigem de todos nós resiliência, adaptação e coragem. Todos os dias estamos a ser postos à prova por esta crise mundial que veio para durar. A medicina dentária é uma das áreas da saúde que tem sentido bastante as consequências desta pandemia. Trata-se de uma atividade que obriga a avultados investimentos por parte dos médicos dentistas, pela especificidade e diversidade de equipamentos e de materiais, pela necessidade de formação continua.

Com o encerramento abrupto das clínicas, por decisão de despacho governamental durante o primeiro confinamento, ficaram marcas significativas a nível económico e social. A interrupção de consultas e de toda a atividade, a impossibilidade de doentes recorrerem às clínicas para efetuar tratamentos dentários, a inexistência de material de proteção individual, o aumento de custos inerentes ao exercício da atividade, a falta de apoios estatais específicos a esta atividade, a continuação dos compromissos financeiros relativos à manutenção da atividade, foram alguns dos fatores que vieram agravar a crise no setor da saúde oral.

A reabertura das clínicas, passados 3 meses de encerramento forçado, obrigou a um investimento ainda maior, do que já é habitual, em sistemas de proteção e equipamentos de proteção individual (EPI) ainda mais eficazes do que aqueles que já usualmente utilizava. Foi necessário reajustar agendas, ver um número menor de doentes por dia dando mais tempo para a desinfeção e arejamento do gabinete.

Na medicina dentária trabalha-se muito próximo do doente, estando o profissional muito exposto a qualquer tipo de doença infecciosa e por isso todos os procedimentos de proteção e desinfeção já faziam parte da rotina de trabalho.

Perante um vírus desconhecido e altamente contagioso foi necessário reforçar essas medidas de proteção e criar condições para dar toda a confiança e segurança aos doentes e aos profissionais. Neste segundo confinamento apesar de não termos encerrado portas, nota-se uma redução significativa de consultas. A subida exponencial de contágios gerou algum medo nas pessoas e com a crise económica existente os tratamentos mais diferenciados e dispendiosos também diminuíram.

A maior parte dos casos de covid-19 em profissionais de medicina dentária têm sido por contágio fora do local de trabalho. Sendo a saúde oral um fator determinante para a saúde em geral é fundamental continuar a prestar os cuidados de saúde oral aos nossos doentes. É necessário que as pessoas tenham confiança e não tenham medo para não deixarem para trás o que é mais importante da vida, a saúde.

Patrícia Rodrigues. “Se não fosse a pandemia, isso não aconteceria”

Quando a pandemia começou já trabalhava em lares de idosos há dois anos nos quais desenvolvia atividades de animação sociocultural junto desta população. Quando o país fechou e se começou a ver que a situação económica ia piorar, acho que foi um bocado inevitável para todos pensarmos no futuro, se íamos conseguir manter o emprego ou não.

Com o fecho do país, as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) foram obrigadas pelo Estado a suspender as atividades de animação como medida de prevenção à pandemia e nesse sentido, o meu contrato não foi renovado. Sei que se não fosse a pandemia, isso não aconteceria, mas esta é uma situação a que milhares de portugueses estão sujeitos neste momento.

Decidi não cruzar os braços, mas nesta altura é muito difícil encontrar trabalho dentro e fora da minha área profissional que é a animação sociocultural, apesar dos vários currículos que tenho enviado. Mas estar parada não é solução para mim, uma vez que sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O teletrabalho, o confinamento, tudo isto pode afetar a mentalidade de uma pessoa e não quero, de todo, que isso me aconteça. Por isso, decidi avançar na minha dissertação de mestrado que tem como base as atividades de estimulação cognitiva para a terceira idade para que a minha sanidade mental se mantivesse.

Além disso, iniciei, juntamente com o meu namorado, que me tem ajudado muito nesta fase, e uma amiga, um projeto online na rede social Facebook chamado “Positiv’ a mente!”. Neste projeto que decorre desde maio de 2020, temos vindo a desenvolver e a divulgar materiais e jogos de estimulação/treino cognitivo para população idosa, uma vez que estes são fundamentais para evitar o declínio cognitivo a que esta pode estar sujeita ao longo do envelhecimento. É assim, extremamente importante em tempo de pandemia nos mantermos ocupados, ativos e saudáveis!

Acredito que melhores tempos virão, mas enquanto não chegam, acho que, por mais pedras que a pandemia tenha posto no nosso caminho, temos que arregaçar as mangas e ir à luta. Mas admito que, ao contrário de milhares de portugueses, tenho a sorte de não estar a passar dificuldades e isso acho que é meio caminho andado para ir conseguindo viver o meu dia a dia da forma mais positiva possível.

