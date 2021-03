O Benfica garantiu, esta quinta-feira, um lugar na final da Taça de Portugal, após ter eliminado o Estoril Praia, no Estádio da Luz, por 2-0, em jogo da segunda mão das meias-finais.

O marcador foi inaugurado aos 43’ com um golo de Gonçalo Ramos, já no final da segunda parte, aos 90’, o alemão Luca Waldschmidt ampliava a vantagem do Benfica e selava o resultado nos dois-zero.

O Benfica vai agora defrontar o Sporting de Braga na final da Taça de Portugal, agendada para 23 de maio.