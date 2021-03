As autoridades de saúde francesas atualizaram, esta quinta-feira, os dados sobre a covid-19 no país com mais 25.279 casos e 293 óbitos.

França regista agora um total de 3.835.595 contágios e 87.835 vítimas mortais da pandemia.

O número de recuperados aumentou para 262 mil. Já os internamentos baixaram, e estão agora hospitalizadas menos de 25 mil pessoas, das quais 3.633 se encontram nos cuidados intensivos.

As autoridades de saúde fizeram ainda saber que mais de 3,2 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.