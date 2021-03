A União Europeia (UE) planeia alargar os controlos de autorização de exportações de vacinas contra a covid-19 até ao final de junho depois de um carregamento de vacinas da farmacêutica AstraZeneca da UE para a Austrália ter sido bloqueado.

No final de janeiro, a Comissão Europeia criou um mecanismo que obriga as empresas a informar as autoridades aduaneiras das remessas de vacinas para países fora da União Europeia. Este mecanismo foi criado depois de vários fabricantes de vacinas anunciarem atrasos nas entregas à UE.

Ao abrigo deste plano, a UE bloqueou, esta quinta-feira, um carregamento da vacina AstraZeneca com destino à Austrália depois do fabricante do medicamento não ter cumprido os seus compromissos contratuais com a UE.

A AstraZeneca terá pedido uma autorização ao governo italiano para exportar cerca de 250 mil doses da sua fábrica de Anagni, perto de Roma, Itália.

Esta é a primeira vez que o mecanismo é ativado para regular a exportação de vacinas para fora da União Europeia.