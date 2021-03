A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na terça-feira, três mulheres, pelo crime de resistência e coação às autoridades, em Belém, Lisboa.

Em comunicado, aquela força de segurança explica que as mulheres, de 15, 17 e 45 anos, foram abordadas pelos agentes por estarem em incumprimento das regras instituídas pelo Estado de Emergência, nomeadamente por circularem na via pública sem máscara de proteção.

Ao serem abordadas, as três insurgiram-se "agressivamente" contra os agentes e negaram ceder a sua identificação, a fim de ser elaborado o respetivo auto. Segundo a PSP, além de não acatarem as ordens, as mulheres proferiram "vários impropérios" contra os agentes.

Uma das suspeitas arremessou uma garrafa contra um dos agentes, arranhou-o e mordeu-o. As outras duas cometeram outras agressões.

As três mulheres já foram presentes a juiz e ficaram sujeitas a apresentações periódicas na esquadra mais próxima da sua residência.