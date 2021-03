Portugal registou, esta quinta-feira, 830 casos do novo coronavírus e 28 vítimas mortais, sendo este o número de mortes mais baixo desde 28 de outubro. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o país conta com um total acumulado de 807.456 contágios e 16.458 óbitos.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com o maior número de novos casos: foram 376 nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 207, o Centro com 111, o Algarve com 22 e o Alentejo com 5. No arquipélago da Madeira há mais 106 infetados e no dos Açores mais 3.

À semelhança dos novos casos, também foi em Lisboa e Vale do Tejo que se contabilizou a maior parte dos óbitos: mais 11. No Norte e no Centro morreram mais seis pessoas e no Alentejo cinco. No Algarve e nas ilhas não há registo de qualquer óbito por covid-19.

O número de internados continua a descer e estão agora nos hospitais portugueses 1.708 pessoas infetadas, menos 119 do que na véspera. Dessas, 399, menos 16, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). É a primeira vez desde novembro que o país tem menos de 400 doentes covid-19 em UCI.

O boletim da DGS dá ainda conta que 1.654 pessoas recuperam da doença nas últimas 24 horas, elevando o total para 727.053. Há 63.945 casos ativos do novo coronavírus em Portugal, menos 852 do que na véspera, e as autoridades de saúde têm 31.041 contactos em vigilância.

Consulte aqui o boletim na íntegra.