A seleção nacional de futebol feminino alcançou o 17.º lugar no ranking da UEFA, após o organismo ter feito uma atualização do registo. Concluida a fase de grupos de acesso ao Euro 2022, que Portugal fechou em segundo lugar, com seis vitórias, um empate e uma derrota, a seleção nacional foi agraciada com um coeficiente de 28,937 pontos no ranking da UEFA.

Tal significou a ultrapassagem, em relação à edição do final de 2019, do País de Gales, da Ucrânia e da República Checa.

O coeficiente, recorde-se, é calculado tendo em conta os resultados do Euro de 2017 (20%), o Mundial de 2019 (40%) e os resultados da fase de qualificação para o próximo Campeonato Europeu (40%).

Em 2017, Portugal esteve presente no Campeonato Europeu, tendo vencido os playoffs de qualificação. Na fase de grupos, no entanto, apenas venceu uma partida, e ficou em último lugar do grupo D. Já em 2019, não foi capaz de chegar ao Campeonato Mundial, e encontra-se atualmente à espera de conhecer o seu adversário nos playoffs de qualificação para o Euro 2022.

Pela frente nessa fase, Portugal irá enfrentar a República Checa (27.º), a Ucrânia (20.º) e a Irlanda do Norte (19.º), bem como a Suíça (11.º) e a Rússia (15.º), as únicas duas seleções nesta fase que estão melhor colocadas no ranking da UEFA.