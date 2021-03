O príncipe Philip, marido da rainha Isabel II do Reino Unido, foi operado a um problema cardíaco, anunciou esta quinta-feira o Palácio de Buckingham. A cirurgia correu "bem" e o monarca deverá permanecer internado durante vários dias.

"O duque de Edimburgo submeteu-se ontem [quarta-feira] a um procedimento bem-sucedido devido a um problema cardíaco pré-existente, no hospital Saint Bartholomew. Sua Alteza Real, ficará no hospital em tratamento, repouso e recuperação durante vários dias", lê-se num comunicado.

Philip, com 99 anos, foi hospitalizado a 16 de fevereiro, no hospital Edward VII, após se ter sentido mal. Na segunda-feira, foi transferido para o maior centro de cardiologia do Reino Unido, o hospital Saint Bartholomew, para dar continuidade ao tratamento de uma infeção e ser submetido a testes cardíacos.