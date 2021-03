Foi anunciado, esta quinta-feira, que o filme "Nanu Tudor", da realizadora moldava Olga Lucovnicova, coproduzido pela Universidade Lusófona, venceu o Urso de Ouro de melhor curta-metragem do Festival de Cinema de Berlim.

"O meu tio Tudor", em tradução livre, é um documentário de vinte minutos produzido no contexto académico do programa europeu de mestrado DocNomads, do qual Portugal faz parte, através da Universidade Lusófona, juntamente com a Hungria e a Bélgica.

O filme estreou mundialmente esta semana no festival de Berlim e conquistou o prémio principal da competição de curtas-metragens. O júri sublinhou a coragem e a mestria com que a realizadora Olga Lucovnicova filmou "a complexidade de um trauma de infância".

A realizadora nasceu na Moldávia, em 1991, onde estudou cinema. Depois dos seus estudos, recebeu uma bolsa de estudo para o programa de mestrado em documentário DocNomads, onde existe uma parceria entre Bélgica, Hungria e Portugal. Na biografia apresentada pela Berlinale, Olga Lucovnicova, a propósito das outras curtas metragens conjuga "um estilo puramente observacional com elementos poéticos, focados nas emoções humanas".

A competição de curtas-metragens do festival de Berlim contou também com a participação do realizador Diogo Costa Amarante com a obra "Luz de Presença”, quatro anos depois de ter recebido o Urso de Ouro de melhor curta-metragem por "Cidade Pequena", em 2017.

O 71.º festival de cinema de Berlim decorre em modo virtual esta semana sendo a programação desvendada apenas a profissionais por causa da pandemia da covid-19.

A programação oficial a ser exibida em sala e com público, fará parte da segunda fase do festival marcada para os dias de 09 a 20 de junho.