As vendas a retalho recuaram em janeiro na zona euro e na União Europeia (UE), com Portugal a ser o quarto país com maior quebra (-10,9%), em comparação com janeiro de 2020, divulgou esta quinta-feira o Eurostat.

No primeiro mês de 2021, o volume das vendas a retalho diminuiu 6,4% na zona euro e 5,4% na UE. Em comparação com dezembro de 2020, as vendas a retalho recuaram 5,9% na zona euro e 5,1% na UE.

Segundo o gabinete estatístico europeu, as maiores quebras nas vendas a retalho registaram-se na Áustria e Eslováquia (-16,8%), Eslovénia (-13,0%) e Portugal (-10,9%). Por outro lado, foram registadas subidas neste indicador na Estónia (8,0%), Bélgica (4,2%) e Finlândia (3,8%).

Face a dezembro, Áustria (-16,6%), Irlanda (-15,7%) e Eslováquia (-11,1%) registaram as principais diminuições das vendas a retalho e a Suécia (3,5%), a Bulgária (1,8%) e a Estónia (1,7%) os maiores aumentos. Em Portugal, as vendas a retalho caíram 4,8% entre dezembro e janeiro.