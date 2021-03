Um homem morreu, esta quinta-feira, num acidente de trabalho na Ramada, concelho de Odivelas.

Segundo o Correio da Manhã, que cita fontes da PSP e dos bombeiros, o trabalhador morreu após a queda de um elevador, num prédio em construção, que servia de apoio às obras.

Do incidente resultou ainda um ferido leve.

As circunstâncias em que ocorreu a queda vão agora ser investigadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho.

O alerta foi dado pelas 09h43 e no local estiveram 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre bombeiros, INEM, PSP e Serviço Municipal de Proteção Civil de Odivelas.