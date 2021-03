A GNR apreendeu 21 animais, no dia 2 de março, no decorrer de uma ação de fiscalização a uma exploração pecuária, no concelho de Torres Vedras.

Em comunicado, esta quinta-feira, a força de segurança explica que, no decorrer de uma ação de fiscalização das condições de laboração, licenciamento, encaminhamento de efluentes pecuários e sanidade animal de uma exploração pecuária, os militares “verificaram a existência de várias irregularidades, tais como a existência de diversos animais não identificados com marca auricular e a detenção de espécies cinegéticas em cativeiro, sem a devida licença, tendo sido elaborado quatro autos de contraordenação”.

Da ação resultou a apreensão de 21 animais.

A GNR recorda que, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), “tem como preocupação diária a proteção dos animais”.