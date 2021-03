Na biografia disponível no seu site oficial, é possível ler que “devido aos maus hábitos alimentares, falta de exercício físico, ausência de autoestima e outros conflitos emocionais internos”, tornou-se num jovem com excesso de peso. Tal motivou-o a ambicionar seguir Nutrição e Engenharia Alimentar por não ter entrado na licenciatura em Ciências Farmacêuticas que tanto ambicionava.

Sim, é verdade. Uma alimentação excessiva e mais focada em alimentos ricos, em açúcares e gordura levaram a que, desde o início da minha adolescência, tivesse excesso de peso. Não era obeso, mas tinha excesso de peso, e acima de tudo não gostava da aparência do meu corpo. O que, por sua vez, levou-me a entrar numa “bola de neve” em que já não queria fazer exercício físico, o meu amor-próprio e a minha autoestima eram mínimos. No momento de decidir o curso que queria ingressar na universidade, concorri a Ciências Farmacêuticas e a Nutrição e Engenharia Alimentar ficando então colocado neste último curso. E foi durante o curso de Nutrição que emagreci e adotei um estilo de vida que venho mantendo até hoje, com uma prática regular de exercício físico.

Tirou cinco pós-graduações e licenciou-se em Ciências da Nutrição. Sentiu necessidade de se atualizar para compreender melhor os seus clientes em diversas vertentes e comunicar de forma eficaz e correta perante casos distintos?

Depois da minha licenciatura quis aprender e aprofundar mais e melhor os meus conhecimentos tanto na área da Nutrição e da Saúde como na do Marketing porque fascinam-me. Todos os clientes são diferentes, logo as abordagens carecem de ser personalizadas, e acima de tudo, irem ao encontro dos objetivos dos mesmos.

Em 2004, lançou o seu primeiro livro, “Guia Para Uma Alimentação Saudável”. Na sinopse da obra, é possível ler “Nas sociedades contemporâneas cada vez mais a alimentação está sujeita aos condicionalismos profissionais que tornam as refeições em momentos de stresse, de pouco prazer e ritmo acelerado. A par destes imperativos encontramos o implacável conceito de beleza expresso em corpos magros, graciosos e ginasticados”. Considera que este conceito ainda se encontra patente ao nível mundial e, mais especificamente, em Portugal?

Sinto que é a comunidade/país onde estamos inseridos/vivemos que nos incute determinados padrões e programas, que por sua vez levam-nos a ter crenças. E essas mesmas crenças podem limitar-nos. Ou, pelo contrário, tomamos consciência dessas mesmas crenças e eliminamo-las. Na realidade quando dizemos “A sociedade só vai aceitar-te se fores magro” ou “Não tenho tempo” é uma visão distorcida da realidade! Na primeira, por exemplo, temos pessoas com excesso de peso e obesidade e que têm um lugar de destaque nas redes sociais por serem influencers. Não falando de muitos artistas, atores, cantores, etc. que apresentam esta condição. E que no fundo não os impede nem limita de serem bem-sucedidos aos níveis profissional, emocional e relacional. Já a crença do “Não tenho tempo” é uma questão de planear e priorizar as ações. Cabe a cada um de nós avaliar o que é mais importante e prioritário e o que é menos importante.

Nesse sentido, considera que vamos sempre a tempo de mudar os nossos hábitos?

Temos de agir. Cada manhã é uma oportunidade para recomeçarmos. Para atuarmos. O que vamos fazer hoje de diferente dos outros dias? Devíamos parar um momento para refletir sobre isto. É tão mais fácil quando vivemos em modo de “piloto automático” – dia após dia parecemos um robot. A vida parece descontraída, fluida e agradável. Gostamos das nossas rotinas, de ter o controlo e a certeza de que as coisas sucedem sempre da mesma forma, de que elas nos chegam de forma fácil e rápida, sem causar incómodo e, acima de tudo, que não temos de pensar muito para tomar decisões. Ou seja, construímos um hábito, que não é mais do que um padrão mental e comportamental instituído por força da repetição. Para que exista uma mudança pacífica e equilibrada o ideal é estruturar e organizar um plano de ação, e em seguida agir em conformidade. Assim, todos e quaisquer comportamentos, hábitos e estilos de vida são modificados de forma consciente e sem causar grande sofrimento.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.