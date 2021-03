A Associação Portuguesa dos Bariátricos (APOBARI) alertou para a urgência de o Estado aumentar a capacidade de resposta aos doentes obesos, salientando que o risco de “acabarem numa cama de hospital” por covid-19 aumenta em 113%, sendo o risco de mortalidade também superior (48%).

Em Portugal, cerca de 57% da população (5,9 milhões de portugueses) é obesa ou está em risco de obesidade. Um cenário com previsão para agravar devido aos atrasos nos tratamentos. Segundo a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), os obesos esperam em média 16 meses entre a consulta e a cirurgia, chegando a haver tempos de espera superiores a três anos.

Quem conhece bem esta realidade é Marisa Oliveira Marques, presidente e assistente social da APOBARI que mudou a sua vida em 2014. Atualmente, aos 41 anos, e com menos 60 quilos, sente-se bem e desenvolve o trabalho com um único objetivo em mente: “Ajudar as pessoas a chegar à cirurgia bariátrica pelo Serviço Nacional de Saúde, pelas parcerias que temos com os hospitais privados ou semi-privados ou ainda através dos subsistemas de saúde”.

“No fundo, somos um espelho daquilo que as pessoas querem tornar-se. E, vendo a nossa forma de estar e a qualidade de vida muito melhor da qual usufruímos, motivam-se e seguem as nossas pisadas”, explica Marisa, adiantando que, além da autoestima mais elevada, consegue fazer tudo o que quer sem constrangimentos, principalmente ao nível da mobilidade. O seu percurso de emagrecimento teve início muito antes do dia da cirurgia, quando se dirigiu a um parque de diversões com o filho, hoje um polícia de 23 anos, então criança.

“Ele queria andar num carrossel e eu não cabia na cadeira, não podia acompanhá-lo como era suposto. Fez-se um clique e percebi que tinha de fazer alguma coisa”, confessa a mulher que teve banda gástrica entre 2004 e o data em que realizou o bypass gástrico, tipo de cirurgia bariátrica que pode levar à perda de até 70% do peso inicial e consiste na redução do estômago e na alteração do intestino, levando a pessoa intervencionada a comer menos, o que resulta na perda de peso.

Na ótica de Marisa, um dos pontos que falham mais naquilo que diz respeito ao apoio aos obesos, após as cirurgias, é a ausência de comparticipação da vitamina que têm de tomar para o resto da vida. “Se não a tomarmos, podemos ficar muito doentes. Como não absorvemos aquilo que comemos, temos de ter nutrientes”, desabafa. Cada paciente toma entre um e dois comprimidos por dia e o valor médio da vitamina – comercializada por três marcas distintas – é 25 euros por mês.

“É um medicamento essencial. Enquanto o sleeve diminui o tamanho do estômago, o bypass faz com que o intestino não absorva nada”, elucida. “Mas, é claro, entre tomar uma vitamina para o resto da vida e tomar medicamentos para a hipertensão, diabetes e outras patologias, é preferível a primeira opção”, afirma com convicção, não deixando de lançar farpas ao Executivo. “Poupamos muito dinheiro ao Estado e um ministério já comparou a vitamina ao arroz integral”, lamenta.

“Enquanto associação, além de fazermos esclarecimentos, temos parcerias com hospitais privados ou semi-privados porque baixam o valor das cirurgias radicalmente”, partilha. Esclarece que acompanha as pessoas que procuram o apoio da APOBARI “do princípio até ao fim do processo”, pois não esquece as agruras que viveu devido ao excesso de peso.

“Eu fiz um curso de jornalismo e respondi a uma vaga para uma estação de rádio. A primeira entrevista foi por telefone e passei. Na segunda, o senhor perguntou-me ‘A outra também é assim?’, referindo-se à minha amiga que se tinha candidatado também”, recorda. Algo simples como entrar numa sapataria com o filho também se tornava um pesadelo.

“Uma vez, disseram-me ‘Não temos nada aqui para si’ e eu fiquei com tanta vergonha que saí de lá a chorar”.

Todavia, episódios menos felizes como estes deram-lhe força para inspirar quem se quer transformar numa borboleta, o símbolo de quem foi submetido à cirurgia bariátrica. “Costumo dizer que somos esculpidos porque estamos apenas escondidos por debaixo da gordura. Renascemos”, declara com orgulho.

