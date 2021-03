São 12h39 e a equipa que esteve de serviço toda a manhã junta-se para uma fotografia de grupo. Ainda faltam 20 minutos para acabar o turno e está quase cumprida a missão: dos 174 utentes chamados para fazer a vacina nesta quarta-feira de manhã, só falta chegar uma senhora. “Ainda estamos a contar que venha”, dizem as administrativas da Unidade de Saúde Familiar das Conchas, no Lumiar.

Da parte da tarde vêm outros tantos utentes e a maioria tem cumprido os horários. Inês e Sónia, ao lado de Marta, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estiveram desde as 9h encarregues das admissões. Sentadas lado a lado de frente para a sala, é um pouco como estar numa mesa de voto em dia de eleições, a riscar da lista quem chega e quem fica despachado. Vacinar tanta gente num dia – e nos próximos meses serão mais, e rentabilizar todas as vacinas – é um desafio que já se interiorizou. Passar a fazê-lo no salão de um templo hindu já foi mais inesperado e para a maioria, profissionais e utentes, é mesmo a primeira vez que ali vão.

Lá em cima o templo onde se entra descalço, hábito milenar que muitos passaram a ter com a pandemia, tem estado fechado e as cerimónias são transmitidas pelas redes sociais. No piso -1, onde o salão onde se fazem festas e casamentos foi transformado com cadeiras de espera, zona de recobro e postos de vacinação, o único mantra audível é a chamada pelo número da senha. Mas está-se numa casa hindu e, como é tradição, à entrada há uma estátua de Ganexa, deus da sorte e sabedoria, o que não deixa de ser apropriado. Cheira a especiarias da cantina vegetariana, que tem distribuído refeições durante a pandemia, mais 10 mil almoços nos hospitais e também pelas ruas da cidade.

O templo que antes da pandemia já atraía também muitos pela sua cozinha abriu esta semana como centro de vacinação e todos os dias será assim: equipas das diferentes unidades do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Norte virão à vez administrar vacinas aos seus utentes, neste fase idosos com mais de 80 anos e doentes prioritários com mais de 50. A operação a cargo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo conta com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa, que assegura táxis gratuitos para as deslocações, elementos das juntas de freguesia e da Proteção Civil.

Tal como tem estado a acontecer por todo o país, são já seis os centros de vacinação abertos na capital fora dos centros de saúde e até ao final da semana deverá abrir o sétimo, nas Olaias. Já se estavam a dar vacinas no pavilhão Altice Arena e até no antigo Picadeiro do Colégio dos Nobres. Agora o centro de vacinação no templo hindu, que serve as freguesias do Lumiar, Santa Clara e Carnide, foi o primeiro do país a abrir num edifício religioso. “Começou com a proatividade da comunidade hindu que nos fez chegar um email a disponibilizar este espaço. Acaba por ser um espaço ideal, porque tem casas de banho, tem estacionamento, é acessível de transportes”, explica Eunice Carrapiço, diretora executiva do ACES Lisboa Norte, que também nunca tinha entrado num templo hindu antes desta parceria.

“Tivemos a oportunidade de visitar e fiquei a saber mais. Tinham-me oferecido um Ganexa. Nem sabia o nome e agora já fiquei a saber a história e que o tenho de pôr à porta de casa”, conta. Dos utentes a resposta também tem sido boa, partilha também Guilherme Romana, coordenador da vacinação no ACES. Depois de um ano de pandemia, a sensação é de que “há luz ao fundo do túnel”, descrevem. “É muito trabalho, mas quanto mais pessoas vacinadas, mais perto de atingirmos a imunidade de grupo e melhor será o cenário mesmo com o coronavírus a continuar entre nós”, diz Eunice Carrapiço.

Por agora, a vacinação ainda está nas primeiras etapas. A nível nacional, 6% da população (603 mil pessoas) tem já a primeira dose e 3% a vacinação completa. Passando dos grandes números para o exemplo deste agrupamento de centros de saúde no centro de Lisboa, a primeira fase de vacinação ainda tem muito para correr. “Nesta primeira fase temos mais de 30 mil pessoas para vacinar, entre idosos com mais de 80 anos e doentes de risco com mais de 50, e devemos ter vacinado umas 8 mil pessoas”, diz Eunice Carrapiço. Se será possível no espaço de um mês vacinar todos os que faltam e concluir a primeira fase de vacinação no início de abril, o calendário em cima da mesa, ninguém tem a certeza, mas a expectativa é de que o ritmo aumente daqui para a frente. “Vai tudo depender das vacinas disponíveis, mas esperamos conseguir vacinar os próximos 8 mil mais rápido que estes primeiros”, continua a responsável.

Sair dos centros de saúde para centros de vacinação foi já um passo nesse sentido. O ACES Lisboa Norte foi o primeiro do país a começar a vacinar a população, na USF de Alvalade, fez ontem precisamente um mês. Depois, as vacinas foram chegando às restantes 14 unidades que percentem ao ACES e antes de abrir o centro de vacinação no templo hindu já estavam também a vacinar no Hospital Pulido Valente e na junta de freguesia de São Domingos de Benfica. A expectativa é de que só no templo hindu, nas próximas etapas de vacinação, possam ser feitas 1000 a 1500 vacinas por dia.

Nestes primeiros dias serão 300 a 500. Só este ACES tem 270 mil utentes inscritos, a maioria para vacinar ao longo do ano – só as crianças não serão vacinadas. “Nos centros de saúde seria impossível termos mil pessoas a fazer a vacina num dia, até porque prevemos que terminando esta fase as pessoas voltem a ir aos centros de saúde às suas consultas”, diz Eunice Carrapiço. No pico da pandemia, chegaram a ter 7 mil casos de covid-19 ativos nas 14 unidades do ACES, semanas intensas para os médicos de família e equipas de saúde pública, que agora vão dando lugar a algum alívio.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.