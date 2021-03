O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, o das Finanças, João Leão, e o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell vão ser ouvidos no Parlamento na sequência do negócio da venda seis barragens da EDP.

As audições tinham sido pedidas pelo PSD e pelo BE.

Recorde-se que o BE acusou recentemente o Governo de permitir “esquema da EDP para fugir aos impostos”.