Os novos empréstimos concedidos às empresas caíram em janeiro para 1609 milhões de euros, o valor mais baixo desde que há registo (que remonta a 2003), divulgou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Este valor de crédito concedido às sociedades não financeiras no primeiro mês de 2021 comparam com os 2570 milhões de euros do mês anterior e com os 2586 milhões concedidos em janeiro de 2020.