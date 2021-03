O Reino Unido registou, esta quarta-feira, 6.385 casos do novo coronavírus e 315 vítimas mortais, de acordo com dados do Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico.

O número de novos contágios e óbitos contabilizados esta quarta-feira é semelhante ao da véspera, quando foram registadas 6.391 infeções e 343 mortes.

O governo britânico informou ainda que já foram administradas 20.703.615 doses da vacina contra a covid-19.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido conta com um total acumulado de 4.194.785 casos do novo coronavírus e 123.611 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

On Wednesday 03 March 2021, 6385 new cases and 315 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 20,703,615 people have now received the first dose of a #vaccine.



The #COVID19 Dashboard is delayed today - we'll provide an update at 5pm. pic.twitter.com/i2ecJsSFT6