Portugal registou, esta quarta-feira, 979 novos casos de covid-19 e 41 vítimas mortais associadas à doença. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma agora um total acumulado de 806.626 infetados e 16.430 vítimas mortais, naquele que é o quarto dia em que o número de novos casos fica abaixo dos mil.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com o maior número de novos casos: foram 426 nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 217, o Centro com 118, o Algarve com 37 e o Alentejo com 31. No arquipélago da Madeira há mais 140 infetados e no dos Açores mais 10.

À semelhança dos novos casos, também foi em Lisboa e Vale do Tejo que se contabilizou a maior parte dos óbitos: mais 25 pessoas morreram nesta região devido à covid-19. Segue-se o Norte com oito, o Centro com quatro, o Algarve com três e o Alentejo com um. Nas ilhas não se registou qualquer morte associada à doença.

Já o número de internados continua a descer e são agora 1.827, menos 170 do que ontem - é preciso recuar a 28 de outubro para encontrar um número mais baixo, quando estavam internadas 1.794 pessoas devido ao novo coronavírus. Do total de internados, 415, menos 31, estão em Unidades de Cuidados Intensivos – o mesmo valor registado a 15 de novembro.

Por outro lado, mais 1.934 pessoas recuperaram da doença, elevando para 725.399 o número de pessoas que estiveram infetadas e conseguiram vencer o vírus.

Há atualmente 64.797 casos ativos da doença em Portugal, menos 996 face ao último balanço, e as autoridades de saúde têm 33.491 contactos em vigilância.