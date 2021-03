O secretário-geral do PSD, José Silvano, anunciou esta quarta-feira 100 nomes para as eleições autárquicas: 77 recandidaturas e 23 rostos que concorrem em câmaras onde os sociais-democratas não lideram o concelho.

Na lista de recandidaturas destacam-se-, além de Ribau Esteves, em Aveiro, Carlos Carreiras, em Cascais, e crítico de Rui Rio, bem como Almeida Henriques, em Viseu. As candidaturas estão aprovadas e agora basta que os recandidatos o assumam para que sejam homologadas pela comissão permanente do partido.

Antes dos anúncios, José Silvano quis deixar duas mensagens importantes. Primeiro, cumpriu-se o calendário (até dia 31 estará tudo fechado) e segundo, a direção assumirá as "responsabilidades públicas" e todas as "consequências possíveis" dos resultados,

Em relação aos novos nomes, destaque para Bruno Vitorino, candidato no Barreiro, um rosto que foi crítico de Rio ao longo do anterior mandato do presidente do PSD. E eis alguns dos nomes: João Afonso (Montijo), Nuno Matias (Almada), Paulo Ribeiro (Palmela), Luís Santos (Santiago do Cacém), Bruno Vasconcelos (Seixal) Bruno Fernandes (Guimarães), Pedro Louro (Alcochete), Luís Nascimento (Moita), Nélson Baptista (Loures), entre outros.