O Banco de Portugal (BdP) emitiu esta quarta-feira um alerta sobre uma entidade não autorizada que tem vindo a conceder, intermediar e prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito.

"A sociedade Moderado e Razoável, Lda., com o número de identificação de pessoa coletiva 514942258, detida por Maria Joaquina da Silva Gonçalves, com o número de identificação fiscal 189169826, e por Ana Filipa Gonçalves Martins, com o número de identificação fiscal 244507520, atuando por si só ou recorrendo a terceiros, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito, intermediação de crédito, prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do BdP", lê-se num comunicado do BdP. Recorde-se que no site do supervisor bancário é possível consultar a lista das entidades autorizadas a prestar estes serviços.