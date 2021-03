Um terço dos idosos com mais de 80 anos (34%) já fez pelo menos a primeira dose da vacina da covid-19 e 9% têm a vacinação completa. Ao todo, no último domingo eram já 603 486 os portugueses com pelo menos a primeira dose da vacina, mais 170 mil do que há uma semana, dos quais 225 171 idosos com mais de 80 anos, mais 98 mil. O novo balanço foi feito ontem pela Direção Geral da Saúde e mostra que 6% da população portuguesa já tem pelo menos a primeira dose e 3% têm a vacina completa. Mas apesar de haver cada vez mais portugueses vacinados, a primeira fase de vacinação ainda vai a meio.

A campanha de vacinação começou a 27 de dezembro pelos profissionais de saúde e seguiu para os lares e cuidados continuados, onde a maioria dos residentes foram já vacinados. Faz esta quarta-feira um mês que começou nos centros de saúde e começaram a ser chamados doentes de risco com mais de 50 anos e idosos com mais de 80. Está prevista a vacinação de 1,14 milhões de pessoas na primeira fase da vacinação e o primeiro-ministro deixou a expectativa de até ao início de abril estarem vacinados 1,4 milhões, pelo que ao longo de março mais de 600 mil pessoas, tantas como até aqui, terão de fazer pelo menos a primeira dose.

Desde o início de vacinação na comunidade que a convocatória é feita por SMS e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde adiantaram ontem ao i que neste primeiro mês foram enviadas 45.391 SMS de agendamento da vacina e obtidas 25.708 respostas. Ou seja 56,64% das pessoas contactadas, e uma preocupação têm sido os idosos, responderam, um pouco mais do que no balanço de há uma semana. A maioria aceitou ser vacinado e 625 (1,38%) recusaram.