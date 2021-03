Joaquim Martins Almeida está à frente de uma das maiores indústrias no setor da fundição, a Fundiven S.A., localizada na cidade de Águeda, em Aveiro. É também vice-presidente na Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP). Filho de emigrantes portugueses na Venezuela, nasceu em Caracas e viveu a maior parte da sua vida entre cá e lá, tendo feito a mudança definitiva para Portugal em 2007.

Joaquim é um dos muitos casos de emigrantes portugueses, ou dos filhos desses emigrantes, que nas últimas décadas fizeram a mesma viagem que os pais fizeram mas em sentido contrário. Se a Venezuela era um destino para quem queria uma vida melhor há 50 anos, hoje em dia a situação já não é nada assim e o fluxo migratório trocou de sentido.

O lusovenezuelano viveu toda a sua vida entre a Venezuela e Portugal, com as influências das duas culturas, e tendo mesmo vivido por pequenos períodos de tempo na terra natal dos pais. Em 2007, no entanto, a mudança foi de vez, passando a ocupar um cargo na fábrica de fundição que o pai fundara, em 1978, ainda emigrado na Venezuela.

Hoje, vê com bons olhos a influência venezuelana na cultura portuguesa e conta um pouco sobre o que é viver entre estes dois países.

O seu pai emigrou para a Venezuela. O Joaquim nasceu e viveu lá, e depois decidiu voltar a Portugal. Porquê?

Naquela altura fiz exatamente o que faria se fosse hoje, mas muitos ainda não conseguiam ver isso. Tinha saído da indústria do petróleo em 2004, ou algo assim, e já estava só com as empresas da família. A sensação, nos últimos anos, para além da insegurança enorme, era que não era um país que tivesse futuro para a malta jovem, como o meu filho, e não tinha sentido já naquele momento ficar. Muito antes disso achei que não tinha sentido, mas é onde nascemos e onde nos desenvolvemos e acreditamos que pode mudar, mas rapidamente entendi que não, porque aconteceram mesmo muitas coisas durante aqueles últimos anos.

Houve aquele momento em que senti que aquelas leis não se cumpriam e só estavam em cima de ti a fazer pressão e chantagem e é difícil trabalhar assim. Se não dá para trabalhar assim, e se ainda por cima não ganhas dinheiro porque a área industrial deixou de ganhar dinheiro, começou a conjugar-se tudo. A insegurança não ajudava em nada e eu achei que era o momento. Era o salto do 9.º para o 10.º ano para o meu filho Mitchel, era o momento certo. Contrariamente a muitos, eu entendi que não havia volta a dar, que era muito complicado o regresso à normalidade e agora cada vez acho mais isso. Os países não são empresas, as empresas fecham mas os países não, podem sempre estar pior.

E a existência da fábrica cá também ajudou o processo?

A vantagem é que se fez mais fácil, no aspeto em que tinha caminho aberto a nível de trabalho. Tive outras dificuldades, mas também tive essa parte boa, já que cheguei com uma idade em que já sabia muito bem aquilo que queria, tinha experiência, consegui adicionar coisas rapidamente diferentes e novas, porque falava muito das empresas com o meu pai e sabia basicamente o que se passava.

Qual foi a parte mais difícil de decidir fazer as malas e vir?

Foi difícil e não foi. Tinha uma vantagem: vinha com frequência para cá e estava muito ligado. Não era estranho o que era Portugal. Não quer dizer que gostasse de tudo, há hábitos que agora já são diferentes porque nos adaptamos e a sociedade portuguesa também se adaptou. Numa aldeia não, mas nas cidades maiores já não é difícil poder almoçar a um domingo ou a um sábado às três da tarde, já há restaurantes que puseram na cabeça isso, mas foi um dos grandes choques, quando cheguei isso não era possível.

Ainda assim não foi fácil. Vinha de uma cidade grande para um sítio mais pequeno, ainda que tivesse a vantagem de poder ir a sítios maiores facilmente, houve algumas coisas que não são absolutamente nada iguais e custam, desde os hábitos alimentares até às mentalidades.

Cada vez é mais fácil, no entanto. Pode ter sido mais difícil para quem veio no começo dos anos 2000, que não tinha nada a ver. Viemos numa situação onde rapidamente começou a vir muita gente e afinal nem estávamos tão sozinhos nem era tão difícil. É como se costuma dizer: estranha-se e depois entranha-se.

Na chegada cá, como se muda o ‘chip’?

A atitude foi muito de não comparar. O Algarve é porreiro, e não estou a pensar nas praias de Los Roques ou na ilha de Margarita, é nessa forma que não gosto de comparar. É como as pessoas que às vezes pensam nos Estados Unidos. Muitos foram para lá porque achavam que era muito porreiro e agora dão-se conta que não é a mesma coisa ir duas semanas de férias ou ir para trabalhar. Acabam por perceber que não é assim. Há coisas muito positivas em todo o lado.

A estrutura mental, ainda assim, continua a ser latina. Ajuda o facto de Portugal ser como é, porque todos os dias acontecem coisas muito parecidas ao que somos lá [risos].

Ter nascido e vivido na Venezuela muda a forma como vê a vida cá face a quem viveu toda a vida cá?

Nós viemos e enfrentamos logo a crise de 2008, foi um ano de 2007 excecional na Fundiven, em 2008 já sentimos e 2009 foi terrível. Foi quando tentamos fazer uma outra abordagem, ainda que exportando muito e pensamos seriamente na internacionalização de uma forma estruturada.

