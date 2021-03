A região de Aveiro é o palco de um fenómeno peculiar no país. Entre a capital do distrito, passando por Estarreja, Salreu, Murtosa, Vagos e outras tantas cidades da região, é possível sentir uma forte influência... venezuelana. As padarias, muitas delas cujos donos são portugueses que estiveram emigrados na Venezuela, oferecem produtos como “cachitos” (um género de croissant salgado com queijo e tiras de fiambre e de presunto) ou, sobretudo no Natal, o “pan de jamón” (um género de bola comprida com presunto, azeitonas, queijo e outras iguarias que já não surpreendem os locais aveirenses e que já se misturaram na cultura da região ao longo dos anos. Aliás, até em algumas escolas da região se servem estes produtos típicos da gastronomia venezuelana. Mais uma curiosidade: uma pequena bandeira marca presença em várias das padarias da região, com um pacote amarelo da Harina Pan, farinha de milho cozida utilizada para fazer “arepas”, um dos pratos mais típicos do país.

Estes são apenas alguns exemplos da forma como a cultura venezuelana tem vindo a integrar-se nos costumes e nos hábitos dos aveirenses, não deixando de fora também a influência noutras regiões mais a Norte do país, como Oliveira de Azeméis ou mesmo Espinho, onde existe todo um complexo dedicado a esta comunidade: o Centro Social Lusovenezuelano de Espinho. Isto sem falar da forte presença de luso-venezuelanos na ilha da Madeira, que durante décadas viu milhares e milhares dos seus habitantes partirem para aquele país sul-americano à procura de uma vida melhor, e que agora, décadas depois, fizeram a viagem de regresso.

O fenómeno tem uma outra vertente curiosa: durante muitos anos, Aveiro tornou-se distrito anfitrião dos emigrantes portugueses regressados da Venezuela. Na região, há lusovenezuelanos que regressaram há 20 anos, como há quem tenha regressado há 2 anos. Uma novidade, no entanto, surgiu mais recentemente, nestes tempos mais conturbados no país de Chavez e Maduro: a chegada de imigrantes venezuelanos que pouco ou nada tinham a ver com Portugal nem com Aveiro.

Fruto da crise financeira, social e política do país, milhões de venezuelanos têm deixado o país à procura de uma vida melhor, a maioria deles fixando-se em países vizinhos como Brasil, Colômbia, Panamá ou mesmo Estados Unidos. A Portugal, no entanto, vão chegando alguns desses imigrantes, muitas vezes recomendados por amigos portugueses na Venezuela, ou por outros amigos venezuelanos que, estando cá, lhes sugerem a oportunidade.

Francisco Andrés Flores Marin tem 27 anos e imigrou para Portugal em 2018, com uma mala cheia de sonhos e ambições para a sua vida pessoal. Formado em Engenharia Civil, o venezuelano, natural da pequena cidade de Barinas, no interior do país, trabalha numa padaria em Aveiro, cidade que só conhecia através de relatos longínquos de amigos dos pais e um ou outro vídeo que lhe chegava às mãos.

Prontamente se juntou a ele Maciel, a namorada de longa data, e juntos encontraram em Aveiro um sítio para lutarem pelos seus objetivos de vida. Ambos a trabalhar na restauração, longe da sua área de formação, e acima de tudo longe da família – que ou está na Venezuela ou está noutros países, espalhados pelo mundo – como tende a acontecer com muitas famílias venezuelanas.

Como decidiste emigrar para Portugal?

Uns amigos portugueses da minha família estiveram muitos anos na Venezuela, quase 50 anos, e quando a situação ficou apertada economicamente decidiram voltar para Portugal. Montaram uma padaria em Aveiro e convidaram-me para vir trabalhar com eles. Eu ainda estava na Venezuela a acabar o curso, mas não produzia muito e achei que não valia a pena, por isso tomei a decisão de aceitar a proposta e emigrar.

Estavas a estudar o quê?

Sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Santa María. Acabei o curso, trabalhei três meses e percebi que não estava a ganhar grande coisa e que a situação não era a melhor, então decidi emigrar. Enquanto estudava, trabalhei também com o meu pai, que foi corretor de seguros durante mais de 30 anos.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.