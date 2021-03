Na cidade de Aveiro e concelhos vizinhos – como Ílhavo, Estarreja, Murtosa ou Vagos – é normal ouvir pelas ruas algumas palavras em castelhano. Não são turistas espanhóis, mas sim imigrantes venezuelanos ou filhos (até mesmo netos) de emigrantes portugueses na Venezuela, que nos últimos anos têm encontrado em Portugal uma oportunidade de vida que o país latino-americano deixou de lhes dar. Nos últimos anos, no entanto, com a situação social, política e económica do país a degradar-se cada vez mais, aos filhos e netos de emigrantes portugueses que regressaram da Venezuela juntaram-se muitos venezuelanos que escolheram Portugal – e nomeadamente a região de Aveiro – para se instalarem em busca de uma vida melhor.

Segundo dados a que o i teve acesso, existia no distrito de Aveiro, em 2020, um total de 1474 imigrantes venezuelanos, sendo esta a terceira maior comunidade estrangeira no distrito, só ultrapassada pelos imigrantes ucranianos e, no topo da tabela, pelos brasileiros, que comportam um total de quase 38%.

E o número de venezuelanos tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Em 2013, estavam registados em Portugal 1898 imigrantes venezuelanos, ao passo que em 2018 o número ascendia a 4740, o que equivale a um aumento de cerca de 238%. Se é certo que a nível nacional a fatia de imigrantes oriundos da Venezuela atinge apenas 1%, quando olhamos para a região de Aveiro o número aumenta para 9% e, se especificarmos ainda mais, encontraremos na freguesia de Salreu, no concelho de Estarreja, uma percentagem de imigrantes residentes oriundos da Venezuela já a rondar os 23%, ocupando já a maior fatia.

Os dados sobre a presença venezuelana no país, e em Aveiro, no entanto, são difíceis de calcular. Se é certo que há dados concretos sobre a presença em Portugal de imigrantes venezuelanos, torna-se extremamente difícil de medir o impacto dessa população no país, sobretudo porque existe uma grande franja de lusodescendentes que, apesar de estarem, na prática, a imigrar para Portugal, possuem passaporte português e, portanto, não são incluídos nas cifras de imigrantes venezuelanos. É neste pequeno detalhe que reside o facto de, estatisticamente, a franja de venezuelanos a viver no país atingir um valor que não é representativo da sua real expressão.

Esta nova realidade seria impensável há 50 anos, quando milhares de portugueses, tanto da região de Aveiro como da ilha da Madeira, encontraram na Venezuela um novo mundo de oportunidades, fruto da situação económica favorável do país, onde estes emigrantes portugueses encontraram terreno fértil para singrar. Nos tempos que correm, a fortuna já não existe, o país perdeu toda a vantagem económica e resta aos filhos e netos destes emigrantes portugueses – bem como aos próprios venezuelanos – decidir sobre se insistir no país de instabilidade e insegurança ou tentar a sua sorte na terra dos pais.

Ajuda social e humanitária A presença de lusovenezuelanos em Portugal não é matéria recente, mas os últimos anos viram um aumento significativo no fluxo de pessoas oriundas da Venezuela a procurar em Portugal uma nova vida. Uma realidade que levou mesmo Marcelo Rebelo de Sousa a deslocar-se até ao concelho de Estarreja, em dezembro de 2018, para realizar um almoço com diferentes famílias de imigrantes venezuelanos na região, de forma a poder entender melhor a realidade destes recém-chegados ao país.

A associação Venexos – que ficou encarregue da organização deste almoço com o Presidente da República – é uma ONG sem fins lucrativos fundada em 2014 e tem como principal objetivo dar apoio humanitário na Venezuela, bem como à comunidade venezuelana e lusovenezuelana em Portugal, do ponto de vista burocrático e social, além de promover a difusão das duas culturas.

