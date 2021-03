Ver o mar por um canudo (multa)

E acho muito bem que não lhe aconteça nada, mas depois não podem é multar aqueles que não protestam e aceitam ordeiramente a multa só porque tiveram necessidade de ir ver o mar.

'Quiseram ir ver o mar e foram multados’, titulava em manchete o Diário As Beiras, na sua edição da última segunda-feira, uma notícia que podia ser reproduzida em várias localidades do país – no caso em apreço referia-se à Figueira da Foz. E é estranho, pois quem quer ver o mar é multado, mas quem vai à Madeira acompanhar a sua equipa de futebol, quem vai buzinar para o Estádio da Luz ou quem decide ir para a Assembleia da República protestar com a situação não lhe acontece nada.

E acho muito bem que não lhe aconteça nada, mas depois não podem é multar aqueles que não protestam e aceitam ordeiramente a multa só porque tiveram necessidade de ir ver o mar. O confinamento, como já se percebeu, tem dois pesos e duas medidas, e, mais uma vez, são os mais desprotegidos que pagam a fava.

Agora que o bom tempo está a chegar, serão cada vez mais os que quererão sair de casa para ir arejar, e espera-se que o Governo dê ordens para não se multarem estas pessoas. Quanto muito, que as mandem de regresso para as suas habitações. Todos os dias, ao vir para o jornal, vejo milhares de carros na rua. Fico contente, pois dá um ar de certa normalidade.

