Um incêndio de grandes dimensões deflagrou no restaurante Estaminé, na ilha Deserta.

Desconhece-se a origem do incêndio. Apenas se sabe que o restaurante se encontrava em obras, aproveitando o facto de estar encerrado pelo confinamento.

Segundo avançou a TVI, o alerta terá sido dado às 22h57, e já estarão no local uma equipa de cinco Bombeiros Sapadores de Faro, bem como uma embarcação da Polícia Marítima com dois elementos.

A ilha Deserta tem apenas um morador, que não se encontrava em casa, e não há registo que houvesse qualquer pessoa dentro do restaurante no momento do incêndio.

"O incêndio é visível até da parte de Olhão e de Faro, do lado de cá da Ria [Formosa]”, disse à Lusa o comandante da Zona Marítima do Sul, Fernando Rocha Pacheco, que terá também referido que o fogo é de “grandes dimensões”, e que o restaurante “está a ser consumido” e já “não há nada a salvar”.