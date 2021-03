Uma colisão entre um SUV, que alegadamente transportava 27 pessoas, e um camião provocou, esta terça-feira, pelo menos 15 mortos no sul da Califórnia, nos Estados Unidos da América.

"Acreditamos que havia 27 passageiros no SUV que bateu num semirreboque cheio de gravilha", afirmou Judy Cruz, responsável de emergência do centro médico El Centro. Pelo menos 14 pessoas morreram no local e uma outra morreu no hospital. Há ainda mais seis pessoas a receber tratamento naquele centro médico, sendo que outras vítimas foram transportadas para outras unidades de saúde.

Das vítimas transferidas, três estão em unidades de cuidados intensivos. O motorista do semirreboque sofreu "múltiplos ferimentos".

De acordo com Jack Sanchez, agente da polícia rodoviária da Califórnia, o SUV em questão é um Ford Expedition que tem capacidade para acomodar até oito pessoas. As autoridades estão a investigar o estatuto de imigração das 27 pessoas que seguiam no SUV.