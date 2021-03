A Agência Europeia do Medicamento (EMA) anunciou, esta terça-feira, que convocou uma reunião extraordinária para o próximo dia 11 de março para "concluir a avaliação" da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson.

Em comunicado, a EMA informa que irá rever as informações acerca da vacina de dose única comunicadas pela farmacêutica e concluir, "se possível", a sua avaliação.

Na semana passada, a vacina foi considerada eficaz pela Agência Americana para a Segurança Alimentar e do Medicamento (FDA, na sigla em inglês). De acordo com os documentos divulgados, a que a agência de notícias France Presse teve acesso, a eficácia da vacina é de 85,6% contra as formas graves da doença nos estudos realizados nos Estados Unidos da América, 81,7% na África do Sul e 87,6% no Brasil.