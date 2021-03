As autoridades de saúde italianas revelaram, esta terça-feira, que foram registados, nas últimas 24 horas, 17.083 novos casos de covid-19, uma subida significativa em relação à véspera, quando foram reportados 13.114.

Também nas últimas 24 horas, morreram mais 342 pessoas devido à doença, um aumento de quase 100 óbitos relativamente aos dados anteriores.

Assim, o país soma agora 2.955.434 infeções, registadas desde o início da pandemia, e 98.288 vítimas mortais.

Foram realizados 335.983 testes no período em causa no novo balanço, quase o dobro do dia anterior, o que também terá contribuído para o aumento de diagnósticos confirmados, até porque a taxa de positividade baixou de 7,7% - verificada ontem – para 5,1, ou seja em cada 100 testes realizados pouco mais de cinco acusam positivo para a presença do SARS-CoV-2.